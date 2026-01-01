Cupos completos para el primer curso de manipulación de alimentos del año

Alvear

12 de Marzo - El área de Bromatología ya inició el cronograma 2026 de cursos de manipulación de alimentos, una instancia clave para quienes trabajan en la cadena alimentaria. El próximo encuentro se realizará el 18 de marzo a las 13 horas en el salón del Honorable Concejo Deliberante, aunque desde el área confirmaron que el cupo se encuentra completo con 76 personas inscriptas.

La directora de Inspección General, Mabel Uccelli, explicó que la demanda ha sido constante y que ya se encuentran definidas nuevas fechas para el mes de abril, tanto en ciudad como en los distritos de Bowen y Alvear Oeste. “Invitamos a quienes deseen realizar el curso a acercarse a la oficina de Bromatología para inscribirse, previo al pago del canon correspondiente en la caja de rentas municipal”, señaló.

Uccelli recordó que la capacitación es obligatoria para todas las personas que manipulan alimentos, de acuerdo con el Código Alimentario Argentino, y destacó su importancia: “son el primer eslabón en el cuidado de la salud de los consumidores. En el curso se aprenden las técnicas necesarias para evitar intoxicaciones o enfermedades como salmonelosis o botulismo”.

El certificado tiene una validez de tres años y un costo de 12.000 pesos. Está destinado a empleados de despensas, carnicerías, supermercados, galpones de empaque, jardines maternales, geriátricos, transportistas de productos alimenticios y a toda persona vinculada con la manipulación o comercialización de alimentos.

Finalmente la directora hizo hincapié en la responsabilidad del consumidor: “debemos estar atentos a la fecha de vencimiento y, si se trata de un producto casero, que tenga una etiqueta con un número de contacto. Es fundamental saber de dónde provienen los alimentos que consumimos”.