Charla sobre primeros auxilios psicológicos en el barrio San Carlos

Alvear

13 de Marzo - Este jueves 12 de marzo, en el SUM del barrio San Carlos, se realizó una charla sobre primeros auxilios psicológicos que convocó a vecinos, docentes y personal de salud interesados en adquirir conocimientos para acompañar a personas que atraviesan momentos de angustia o desborde.

Ayer jueves 12 de marzo, en el SUM del barrio San Carlos, se realizó una charla sobre primeros auxilios psicológicos que convocó a vecinos, docentes y personal de salud interesados en adquirir conocimientos para acompañar a personas que atraviesan momentos de angustia o desborde.

La capacitación estuvo a cargo de la Licenciada en Psicología, Gabriela Lima y orientada a reconocer señales de alerta y a saber cómo intervenir de manera inmediata mientras se gestiona la asistencia profesional correspondiente. Durante el encuentro se abordaron distintas situaciones que pueden presentarse en ámbitos educativos, familiares o comunitarios, como ataques de pánico, crisis de ansiedad o manifestaciones de ideación suicida.

La psicóloga remarcó que el objetivo principal es ofrecer herramientas de acompañamiento inicial. “La idea es saber qué hacer cuando una persona atraviesa una crisis en el momento. Muchas veces no sabemos cómo reaccionar y terminamos esperando a que llegue ayuda. Estas herramientas permiten dar contención mientras se busca asistencia especializada”, indicó.

Por su parte, la Reina Departamental Mariana Cucatto acompañó la actividad en el marco de su proyecto anual enfocado en salud mental. “Realizamos una encuesta en una escuela y detectamos que muchos alumnos no conocían las líneas telefónicas de ayuda ni los centros de atención. Por eso es importante generar estos espacios de información”, comentó.

En el marco del encuentro también se impulsó una acción solidaria: a quienes asistieron se les solicitó colaborar con un alimento no perecedero. Lo recaudado será destinado a entidades que realizan acompañamiento a adultos mayores del barrio.

Asimismo, Mariana señaló que estos espacios permiten ampliar el acceso a la información afirmando que “la salud mental es importante en todos los ámbitos. Estas capacitaciones no solo sirven para uno mismo, sino también para poder ayudar a otra persona que esté atravesando una situación de crisis”.

Desde la organización adelantaron que se prevé continuar con este tipo de encuentros en los próximos meses, con nuevas temáticas y orientaciones específicas para distintos grupos de la comunidad, con el objetivo de seguir promoviendo el cuidado de la salud mental y el acompañamiento entre vecinos.