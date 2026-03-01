Decomisaron 70 kilos de carne de cerdo en mal estado

Alvear

12 de Marzo - Efectivos de la Policía Rural realizaron controles en comercios de General Alvear junto a personal de Bromatología municipal. Durante una inspección detectaron carne de cerdo en mal estado, almacenada en un freezer y no apta para el consumo humano. La mercadería fue decomisada y se labraron actuaciones por infracción al Código Alimentario Argentino.

En el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, personal de la Policía Rural realizó un operativo de control junto a Bromatología de la Municipalidad de General Alvear en distintos comercios del departamento. Durante el procedimiento, llevado a cabo en un local ubicado en avenida Libertador Norte se detectó carne de cerdo en mal estado que no reunía condiciones para el consumo humano, por lo que se dispuso su inmediato decomiso.

Al momento de la verificación, los inspectores constataron que en un freezer del establecimiento se encontraba almacenada carne porcina que presentaba signos de descomposición.

Ante esta situación, personal de Bromatología procedió al decomiso de 70 kilos de carne de cerdo y labró el acta de inspección, en el marco de una infracción a la Ley 18.284 del Código Alimentario Argentino.

Tras el procedimiento se dio aviso al ayudante fiscal en turno, quien indicó que no correspondía intervención judicial respecto del decomiso. Asimismo, la autoridad sanitaria competente dispuso continuar con las actuaciones administrativas correspondientes por la infracción detectada.

Fuente: Prensa Gobernación