El intendente recibió a Mariana tras su participación en la Vendimia Nacional

Alvear

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, recibió a la reina Mariana Perra Cucatto luego de su participación en la Fiesta Nacional de la Vendimia, donde la representante alvearense obtuvo el tercer puesto. Durante el encuentro dialogaron sobre la experiencia vivida en Mendoza y sobre las acciones que la soberana llevará adelante en el departamento.

Molero expresó su satisfacción por la visita y destacó el orgullo que generó su representación: “Feliz de recibir a Mariana. Hemos tenido la posibilidad de compartir un desayuno, de charlar y de que nos contara esta experiencia maravillosa que seguramente ha vivido”, señaló.

El jefe comunal también valoró sus cualidades personales y su compromiso con la comunidad. “El agradecimiento a ella no solamente por habernos representado y habernos hecho sentir orgullosos a todos los alvearenses. Es una mujer que, además de su belleza, tiene una calidez humana y una sensibilidad que nos llena de orgullo”, afirmó.

Además, adelantó que la reina se sumará a distintas acciones impulsadas por el municipio, especialmente vinculadas a la salud mental. “Ella tiene un proyecto que para nosotros es muy bueno. Se suma al equipo de trabajo del municipio y estuvimos coordinando las primeras acciones. Se va a enfocar mucho en lo que tiene que ver con la salud mental, especialmente en jóvenes”, explicó Molero.

Por su parte, Mariana se mostró agradecida por el acompañamiento recibido durante su participación en la Vendimia Nacional y por la experiencia compartida con las demás representantes departamentales. “La verdad que estoy muy feliz de poder estar viviendo esta experiencia tan hermosa. La convivencia allá fue muy linda, armamos un grupo hermoso y la pasamos muy bien”, expresó.

También destacó el acompañamiento recibido por parte de los alvearenses. “Estoy súper agradecida con toda la gente que me acompañó, con el municipio y con todas las personas que estuvieron presentes apoyándome. Muy contenta de haber conseguido ese tercer puesto”, agregó.

Respecto a su proyecto, explicó que estará enfocado en la difusión de los espacios de atención en salud mental y de las líneas telefónicas disponibles en el departamento. “La idea es difundir los lugares de salud mental y las líneas telefónicas. En Alvear tenemos muchísimos lugares donde hay atención gratuita y ahora también se va a inaugurar un pabellón en el Hospital”, señaló.

Finalmente, Mariana destacó el cariño recibido durante las actividades vendimiales y aseguró que continuará promoviendo al departamento. “El acompañamiento fue increíble, mucho cariño de la gente y de los niños. Siempre estuvimos con la invitación a conocer General Alvear, así que felices con todo”, concluyó.