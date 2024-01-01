Así será el sistema de votación para elegir a la Reina y Virreina Nacionales de la Vendimia 2026

Thursday, 5 De March De 2026
El total de 300 sufragios se repartirá entre el público presente en el Teatro Griego, los 18 intendentes de Mendoza, las comisiones de reinas y virreinas nacionales, y los medios de comunicación acreditados. El sistema cuenta con el aval de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave) y de la Comisión de Virreinas Nacionales de la Vendimia (Covinave).
En el caso del público, la selección no estará vinculada a la terminación del DNI, sino al número de asiento consignado en la entrada y al paño correspondiente dentro del teatro. Participarán todos los sectores: Malbec, Cabernet, Tempranillo, Bonarda, Chardonnay y Torrontés. Los números elegidos se definirán mediante sorteo antes del inicio del espectáculo y se anunciarán en las pantallas del predio. Las personas seleccionadas permanecerán en sus ubicaciones, donde recibirán la urna para emitir el voto, lo que permitirá agilizar el proceso y evitar demoras en los accesos.
Los votos por sectores quedaron repartidos de la siguiente manera:
Tempranillo: 67
Malbec: 53
Bonarda: 54
Chardonnay: 40
Torrontés: 11
Cabernet: 11
La votación se efectuará mediante boleta única, que incluirá a las 18 candidatas al cetro vendimial. Cada elector deberá marcar con una cruz a su candidata y firmar la planilla correspondiente, tras la verificación de sus datos y ubicación.
Además del público sorteado, votarán los 18 intendentes de la provincia y el director del Acto Central. La Corenave contará con 15 votos y la Covinave con otros 15. También se asignarán 15 sufragios, mediante sorteo, a representantes de medios acreditados en el Teatro Griego.
El voto no es obligatorio. En el caso de turistas, no estarán obligados a participar, y si la persona sorteada es menor de 18 años, podrá ceder su lugar a un adulto acompañante para que emita el sufragio.
Por su parte, los intendentes, las comisiones, el director del Acto Central y los representantes de prensa votarán en los tótems dispuestos en el ingreso al Teatro Griego, como es habitual.
Fuente: Prensa Gobierno