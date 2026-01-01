La Asesoría de Juventud impulsa propuestas para estudiantes

Alvear

11 de Marzo - Con el inicio del ciclo lectivo se reactivan distintas acciones destinadas a acompañar a estudiantes del departamento, entre ellas el programa de fotocopiadora estudiantil y una nueva propuesta de integración para las promociones que egresan este año.

La asesora de Juventud, Milagros Nieto explicó que el servicio de fotocopiadora vuelve a funcionar para acompañar a quienes cursan sus estudios. “Con este nuevo ciclo lectivo hemos vuelto a trabajar con el programa de fotocopiadora estudiantil, una herramienta para generarle oportunidades a los jóvenes”, señaló.

El programa está destinado a estudiantes de nivel primario, secundario y terciario, y funciona tanto en la oficina de Juventud como en las delegaciones de los distritos y en el SUM del barrio San Carlos.

Quienes deseen acceder al beneficio pueden inscribirse de lunes a viernes, de 8 a 13, en la oficina ubicada en Belgrano 345, presentando fotocopia del DNI y certificado de alumno regular. El objetivo es que el servicio alcance a la mayor cantidad de estudiantes posible siendo una herramienta fundamental para el estudiantado.

En paralelo, desde el área también se trabaja con las promociones 2026 en una nueva actividad pensada para fortalecer la integración entre escuelas. Se trata de un “Manso Banderazo” que reunirá a los futuros egresados en un mismo encuentro.

La iniciativa apunta a promover la convivencia entre los jóvenes. “Queremos trabajar el compañerismo y el respeto entre ellos. Es una actividad que puede extenderse durante todo el año con distintas propuestas en conjunto”, afirmó Nieto.

Finalmente, la asesora destacó la respuesta de los estudiantes a esta propuesta: “tienen muchas ganas e iniciativas, pudimos hablar de varios temas y generar un vínculo para seguir trabajando juntos durante el año”, concluyó.