Los domingos en el Aeroclub, un paseo que ya es parte de la vida alvearense

Alvear

3 de Marzo - En el programa “Recién Despegando”, conducido por Denis Rosales en la mañana de FM Pehuenche, dialogaron con Analía García, presidenta del Aeroclub de General Alvear, quien destacó el crecimiento de las actividades sociales que se viven cada fin de semana en el predio.

Durante la entrevista, García puso en valor el fenómeno que se repite domingo tras domingo: familias, grupos de amigos y vecinos que se acercan a disfrutar de una propuesta distinta, combinando aviación, recreación y encuentro social.

“Lo lindo que se ponen los domingos ahí en el Aeroclub es tal cual lo dicen: es entretenido. Las papas fritas afuera ya son una parada obligada. Estamos felices porque vemos que la gente responde al Aero”, expresó.

La presidenta del Aeroclub remarcó además el potencial turístico del espacio, señalando que no es algo habitual en todas las instituciones aeronáuticas del país.

“Creemos que se puede explotar aún más, porque turísticamente no en todos los lugares se da, no en todos los aeroclubes pasa esto. Queremos aprovechar esos domingos en familia, con el mate, la reposera y mirando esos atardeceres únicos que tenemos acá”, afirmó.

Desde la institución celebran la creciente participación de la comunidad y apuestan a seguir consolidando el Aeroclub como un lugar abierto, donde la aviación convive con el encuentro social y el disfrute al aire libre.