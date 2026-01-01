Se realizó una charla informativa para fortalecer el trabajo conjunto en discapacidad

Alvear

3 de Marzo - Con la participación de supervisores de distintas modalidades, se desarrolló una instancia de intercambio entre el ámbito educativo y la Junta Evaluadora de Discapacidad, impulsada por la Asesoría de Atención a Personas con Discapacidad.

Viviana Lima, responsable del área señaló que el propósito es “sacar dudas, llevarse más información para poder informar mejor a las familias y hacer que este tránsito en obtener un certificado sea más fácil para todos”.

Sobre el organismo, precisó: “la Junta Evaluadora son los profesionales que evalúan las diferentes situaciones y casos de las personas que van a obtener un certificado de discapacidad”, y detalló que está integrada por “un médico, kinesióloga, trabajadora social y psicóloga”.

Por su parte, Analía Micheli, psicóloga de la Junta Evaluadora de Discapacidad, sostuvo que la convocatoria estuvo dirigida especialmente al ámbito educativo debido a actualizaciones en la normativa vigente. “Básicamente tenía que ver con la convocatoria al área de educación porque hay un montón de cuestiones de las normativas de discapacidad, del Certificado Único de Discapacidad, que se han ido modificando con el tiempo. Entonces necesitamos empezar a ajustar algunas cuestiones”, afirmó.

Finalmente, remarcó que “la potestad de otorgar el certificado o no es de la Junta Evaluadora”, aunque subrayó la importancia de mantener un acercamiento permanente con el sistema educativo.