Llega la 3ª edición del Festival del Melón y la Sandía

Alvear

3 de Marzo - El presidente del Concejo Deliberante, Carlos Zalazar, junto al director de Agricultura, Agustín Anzorena, presentaron oficialmente una nueva edición del Festival del Melón y la Sandía, un evento que busca poner en valor la producción regional y el trabajo de los productores locales.

La actividad se realizará el sábado 14 de marzo, desde las 21 horas, en la Plaza Carlos María de Alvear, en el marco de la 3° Feria de la Sandía y el Melón.

Desde la organización destacaron que el festival apunta a fortalecer la identidad productiva del departamento, promoviendo el consumo de frutas locales y generando un espacio de encuentro para vecinos, familias y turistas.

Además de la feria productiva, se espera una jornada con propuestas culturales, música y espacios gastronómicos, consolidando un evento que ya comienza a instalarse dentro del calendario regional.

Los organizadores invitaron a toda la comunidad a participar y acompañar a los productores alvearenses en una celebración que combina tradición, producción y cultura local.