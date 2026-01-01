Llega la 3ª edición del Festival del Melón y la Sandía

Wednesday, 4 De March De 2026
|►
|Escuchar:
|
La actividad se realizará el sábado 14 de marzo, desde las 21 horas, en la Plaza Carlos María de Alvear, en el marco de la 3° Feria de la Sandía y el Melón.
Desde la organización destacaron que el festival apunta a fortalecer la identidad productiva del departamento, promoviendo el consumo de frutas locales y generando un espacio de encuentro para vecinos, familias y turistas.
Además de la feria productiva, se espera una jornada con propuestas culturales, música y espacios gastronómicos, consolidando un evento que ya comienza a instalarse dentro del calendario regional.
Los organizadores invitaron a toda la comunidad a participar y acompañar a los productores alvearenses en una celebración que combina tradición, producción y cultura local.