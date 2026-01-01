ANSES oficializó un refuerzo extraordinario para la Ayuda Escolar Anual 2026

Noticias

27 de Febrero - ANSES fijó un piso mínimo para llegar a los $85.000 por hijo. Quienes perciban más de esa suma por Ayuda Escolar no recibirán el extra

El gobierno nacional oficializó este viernes un refuerzo extraordinario para la Asignación por Ayuda Escolar Anual que se abonará en marzo de 2026, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el objetivo de acompañar a las familias frente a los gastos derivados del comienzo del ciclo lectivo. En Mendoza, este miércoles iniciaron las clases más de 300.000 alumnos de distintos niveles y el lunes lo harán estudiantes de segundo a sexto año del secundario.

La medida fue establecida mediante el Decreto 115/2026, publicado en el Boletín Oficial, y dispone el pago de un complemento económico por única vez junto con la prestación habitual que abona la ANSES.

Según establece la normativa, el refuerzo cubrirá la diferencia necesaria para que el monto total de la Ayuda Escolar Anual alcance al menos los $85.000 por hijo. En los casos en que la asignación ya sea igual o superior a ese valor, no se otorgará el adicional.

Ayuda Escolar Anual: a quiénes alcanza

La Asignación por Ayuda Escolar Anual forma parte del Régimen de Asignaciones Familiares y está destinada a trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y pensiones no contributivas, entre otros grupos alcanzados por el sistema de seguridad social.

El beneficio de ANSES tiene como finalidad contribuir con los gastos educativos vinculados al inicio de clases, como útiles escolares, indumentaria y materiales necesarios para estudiantes que asisten a niveles inicial, primario y secundario, así como también a instituciones de educación especial.

Fuente: Diario UNO