El precio de la nafta volvió a aumentar y el litro de súper ya roza los $2000 en YPF

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25 de Marzo - La súper pasó de $1.864 el fin de semana a $1.962 este miércoles

Ni los feriados las pizarras de las estaciones YPF descansaron. Tampoco el día siguiente. Luego del aumento de la nafta y otros combustibles del lunes 23 y el 2.6% del martes 24 la petrolera aplicó otro incremento este miércoles para que la súper se ubique en $1962 por litro, es decir, $10 más cara y la Infinia, $12 para ubicarse en $2.149.

Se trata del tercer ajuste en las últimas horas para iniciar la "semana corta" luego del fin de semana largo con 4 aumentos en Mendoza. Y 7 en los últimos 8 días.

El viernes ya se vendía a $1.864 ($11 más que el jueves), pero el primer día de la semana el precio de la nafta súper YPF volvió subir. Y con el nuevo incremento del 24 de marzo ya acumulaba el 5%.

En la mañana del martes muchos mendocinos que cargan en las estaciones de la petrolera de bandera se sorprendieron con los nuevos precios: la súper ya se expendía a $1.952, la Infinia a $2.137, el gasoil común a $2.075 y la Infinia Diesel $2.153. Pero este miércoles hubo una nueva actualización.

Los valores de este miércoles 25 de marzo en YPF

Súper $1.962

$1.962 Infinia $2.149

$2.149 Ultra $2.099

$2.099 Infinia Diesel $2.175

Fuente: Diario UNO