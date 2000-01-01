El presidente del INV analizó con la Comisión de Precios del Vino los avances de la cosecha

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31 de Marzo - Para Carlos Tizio, la cosecha avanza bien pero con "disparidad" entre Mendoza y San Juan. Los reclamos de la Comisión de Precios del Vino y los valores de marzo

La marcha de la cosecha 2026 y sus implicancias en la producción de vino y precios fueron temas abordados por la Comisión de Precios que funciona en la Bolsa de Comercio de Mendoza, durante una reunión con Carlos Tizio, titular del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura).

Junto a Tizio estuvieron dirigentes de cámaras vitivinícolas como Bernardo Lanzilotta, de UVA (Unión Vitivinícola Argentina), y referentes del mercado de traslado y brokers como Luis Mottes, Alejandro Montilla y Juan Carlos Brandi, entre otros.

Presidido por el director de la BCM, Santiago Pérez Araujo, en la reunión Tizio defendió la polémica reforma del INV, en base a la necesidad de desburocratizar y desregular a la vitivinicultura.

"Históricamente las regulaciones han incrementado costos operativos. El objetivo central del INV es dotar a los productores de nuevas herramientas para la creación de productos competitivos, para concretar mejores negocios", señaló Tizio.

Entre los altos costos de la cosecha y la falta de crédito

Al mismo tiempo, los miembros de la Comisión de Precios del Vino plantearon su "preocupación" por la caída del consumo y en ese contexto lo que consideraron "un abuso de la denominación Malbec".

Pero también se hizo foco en temas críticos que marcan el ciclo comercial 2026: los altos costos de la cosecha y la falta de un financiamiento acorde para ayudar a los productores a seguir adelante, además de la necesidad de una reforma impositiva.

Asimismo, si bien los dirigentes y productores vitivinícolas destacaron el beneficio de la estabilidad económica para poder vender vino, hubo coincidencias en el esfuerzo que deben hacer las bodegas con viñedos propios para optimizar sus costos.

Temas candentes en medio de una temporada que sometida a esos factores de competitivdad, y que explican por qué según el INV hay un 25% menos de bodegas elaboradoras que durante la cosecha 2025.

Una cosecha dispar y los precios del vino 2026

Respecto a la vendimia 2026, Tizio confirmó que avanza según las estimaciones del INV. Hay que recordar que el pronóstico o estimación de cosecha del INV anticipó en febrero 9% menos que el año pasado.

No obstante, se analizó la marcada diferencia entre San Juan, donde la cosecha está a punto de terminar con 60% de la uva destinada a mosto, y Mendoza, donde aún resta levantar uva y la producción de mosto es baja.

Para finalizar, desde la Bolsa de Comercio se comprometieron a presentar en el próximo encuentro una estadística de la cosecha 2026, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con la transparencia y la modernización de procesos para brindar información de valor a todos los actores de la economía mendocina.

De acuerdo a operaciones realizadas durante marzo 2026, la Comisión del Precio del Vino confirmó los siguientes valores de mercado:

- Tinto básico de despacho: $370

- Tinto superior: $420

- Blanco de blancas: $350

- Blanco escurrido: $280

- Mosto sulfitado: $290

Fuente: Diario UNO