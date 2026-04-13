San Rafael: incautaron casi un kilo de cocaína y detuvieron a una pareja en un operativo contra la comercialización de drogas

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13 de Abril - La Policía de Mendoza desarticuló un presunto punto de fraccionamiento y venta de estupefacientes tras meses de investigación. Secuestraron cocaína, cannabis, dinero en efectivo y elementos vinculados al narcomenudeo.

En el marco de una investigación que se venía desarrollando desde hace varios meses, Policías Contra el Narcotráfico de San Rafael concretaron un allanamiento en una vivienda del departamento, donde se logró desarticular un presunto punto de comercialización de estupefacientes y se detuvo a una pareja.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Sargento Cabral al 800. En el lugar se incautó un total de 874 gramos de cocaína, distribuidos en distintos envoltorios: uno principal con 783 gramos, otro fraccionamiento con 71 gramos y un tercer envoltorio con 20 gramos de sustancia granulada. La modalidad de fraccionamiento y la cantidad secuestrada refuerzan la hipótesis investigativa vinculada a la comercialización de la droga.

Durante el operativo también se secuestró una balanza de precisión en funcionamiento, un cuaderno con anotaciones que serían de interés para la causa y un librillo de papel para el armado de cigarrillos. Asimismo, se hallaron pequeñas cantidades de cannabis, cinco teléfonos celulares y 27.500 pesos en efectivo, elementos habitualmente asociados a maniobras de venta y distribución de estupefacientes.

Los detenidos, una mujer de 31 años y un hombre de 35, quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de San Rafael a cargo del doctor Juan Zelaya.

Fuente: Ministerio Seguridad