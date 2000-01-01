Suspendieron casi 80 artículos clave de la reforma laboral tras el reclamo de la CGT

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30 de Marzo - La Justicia Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que frena los puntos más sensibles de la reforma incluida en la normativa oficial

En un giro que redefine el tablero político y económico de las últimas horas, la Justicia ha puesto un freno de mano a la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. A través de un fallo contundente, se dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de más de 70 artículos fundamentales que buscaban modificar las relaciones de trabajo en Argentina.

La decisión judicial, firmada por el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N° 63, responde directamente a una acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Los magistrados hicieron lugar al planteo gremial, considerando que los cambios propuestos alteraban de manera sustancial derechos protegidos por la Constitución Nacional.

Entre los puntos más destacados que han quedado en suspenso se encuentran:

Modificaciones en las indemnizaciones: Los cambios en los cálculos y topes indemnizatorios.

Los cambios en los cálculos y topes indemnizatorios. Periodos de prueba: La extensión de los plazos para los nuevos contratados.

La extensión de los plazos para los nuevos contratados. Derecho a huelga: Limitaciones sobre las asambleas y medidas de fuerza en sectores considerados esenciales o de importancia trascendental.

Limitaciones sobre las asambleas y medidas de fuerza en sectores considerados esenciales o de importancia trascendental. Aportes y contribuciones: La obligatoriedad y el manejo de los fondos sindicales conocidos como "cuotas solidarias".

El impacto en el ámbito económico y político tras la reforma laboral

Según detalla El Cronista, esta suspensión genera una fuerte incertidumbre en el sector empresarial, que veía en la reforma un incentivo para la contratación de personal y la reducción de la litigiosidad laboral. Sin embargo, para la Justicia, la magnitud de los cambios requería un debate legislativo más profundo o no cumplía con los requisitos de "necesidad y urgencia" para ser implementados por vía administrativa directa.

Por su parte, La Nación destaca que el Gobierno ya prepara su contraofensiva legal. Desde el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro buscarán apelar la medida ante la Cámara de Apelaciones y, eventualmente, llevar el conflicto hasta la Corte Suprema de Justicia, alegando que el freno judicial obstaculiza el plan de estabilización económica y la modernización del mercado de trabajo.

¿Qué sucede ahora?

Por el momento, la normativa laboral previa a la reforma vuelve a estar plenamente vigente en los artículos suspendidos. Esto implica que cualquier despido, contrato nuevo o conflicto colectivo deberá regirse por las leyes tradicionales hasta que haya un fallo sobre la cuestión de fondo.

"Este fallo devuelve la tranquilidad a los trabajadores ante un avance que pretendía desmantelar décadas de protección legal", expresaron desde la cúpula de la CGT tras conocerse la noticia.

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Fuente: Diario UNO