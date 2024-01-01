CICLISMO: Christian Moyano se consagró campeón de la histórica 50ª Vuelta Ciclista de Mendoza

Deportes

22 de Febrero - La competencia más emblemática del ciclismo argentino celebró su edición aniversario con diez etapas cargadas de emoción. El subsecretario de Deportes Federico Chiapetta acompañó la definición junto a los intendentes de Guaymallén y San Carlos.

La 50ª Vuelta Ciclista de Mendoza llegó a su fin tras diez jornadas de intensa competencia y coronó a Cristian Moyano como ganador de una edición histórica que quedará marcada en la memoria del deporte mendocino. La tradicional prueba, disputada del 12 al 22 de febrero, volvió a reunir a los mejores exponentes del ciclismo nacional e internacional, recorriendo distintos departamentos de la provincia ante el acompañamiento permanente del público.

La jornada final contó con la presencia del subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, quien acompañó el cierre de la competencia junto al intendente de Guaymallén, de San Carlos y autoridades deportivas, entre ellas el director provincial de Deporte de Alto Rendimiento, Mauricio Ginestar, reafirmando el respaldo del Gobierno provincial a uno de los eventos deportivos más importantes del calendario argentino.

“Esta Vuelta Ciclista demuestra el enorme potencial deportivo y organizativo que tiene Mendoza. Es una competencia que trasciende lo deportivo y moviliza a toda la provincia, generando identidad, turismo y oportunidades para nuestros deportistas”, destacó Chiapetta durante la premiación.

La edición aniversario combinó tradición, exigencia deportiva y fervor popular desde el prólogo inicial disputado en Godoy Cruz, donde Gerardo Tivani se quedó con la victoria, hasta una definición apasionante que mantuvo la lucha por la clasificación general abierta prácticamente hasta los últimos kilómetros.

El recorrido presentó etapas para todos los perfiles: velocidad en el llano, estrategia en circuitos urbanos y dureza extrema en la montaña. La primera etapa tuvo como ganador a Royner Navarro, mientras que José Román Mastrángelo se impuso en

el parcial entre San Rafael y General Alvear.

Las jornadas de mayor exigencia llegaron con los ascensos de altura. Nicolás Traico brilló en la llegada a Cruz del Paramillo, en una etapa que sacudió la clasificación general y posicionó momentáneamente a Cristian Moyano como protagonista de la carrera. En tanto, Gerardo Tivani y Rodrigo Díaz sumaron triunfos parciales que mantuvieron la incertidumbre en la pelea por el liderazgo.

Uno de los momentos más destacados se vivió en el Valle de Uco, donde Leandro Velardez logró una contundente victoria en el exigente final del Manzano Histórico, tras 160 kilómetros de competencia. Posteriormente, Germán Broggi se adjudicó

una etapa táctica y veloz en el Corredor del Oeste, reflejando la variedad técnica del trazado diseñado para esta edición especial.

A lo largo de diez días, la clasificación general se mantuvo abierta y cambiante, producto del alto nivel competitivo del pelotón. Finalmente, la regularidad, la resistencia física y la inteligencia estratégica permitieron que Christian se quedará con la victoria final, consolidando una actuación sólida que lo llevó a inscribir su nombre en la historia grande del ciclismo mendocino.

El presidente de la Asociación Ciclista Mendocina, Fernando Lanzone, destacó el desarrollo del evento y el acompañamiento institucional: “Llegar a las 50 ediciones de la Vuelta Ciclista de Mendoza es un orgullo enorme. Fue una carrera muy linda y con un buen nivel organizativo. El apoyo del Gobierno provincial y de los municipios es fundamental para seguir haciendo crecer este evento que identifica al deporte mendocino”.

Considerada la más argentina de las vueltas por etapas, la Vuelta Ciclista de Mendoza volvió a demostrar su vigencia deportiva y su impacto social, convocando a miles de aficionados a lo largo del recorrido y reafirmando su lugar como uno de los grandes acontecimientos deportivos del país.

Con esta edición aniversario, la competencia no solo celebró sus 50 años de historia, sino que también consolidó su proyección futura, fortaleciendo el desarrollo del ciclismo y posicionando nuevamente a Mendoza como escenario ideal para el deporte de alto rendimiento.