AJEDREZ: Arranca la lucha por el Título de Campeón Alvearense

Thursday, 19 De February De 2026
|►
|Escuchar:
|
Organizado de manera conjunta por la Escuela Municipal de Ajedrez y la Agrupación Alvearense, entre el jueves 19 y el martes 24 de febrero se disputará el torneo que otorgará el título de Campeón Alvearense 2025, y que tendrá vigencia todo el 2026.
Del mismo, participarán el defensor del título, el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, Sebastián Lieby y Santiago Sánchez Laplace (clasificados por la liga de adultos), Camilo Lieby y Juan Sebastián Lieby (clasificados por la liga Juvenil), Jonatan Mattus (Campeón de la Liga Infantil 2025), y Cristian Orozco y Elías Mattus (ganadores del torneo Clasificatorio).
Quienes deseen observar las partidas (que se disputarán a un ritmo de 60 minutos por jugador, con un incremento de 30 segundos por jugada), podrán hacerlo, y la entrada será libres y gratuita.
CRONOGRAMA:
Ronda 1 Jueves 19 – Informador Turístico 20:00 hs)
MN Juan Ignacio Ruíz vs Jonatan Mattus
Camilo Lieby vs Cristian Orozco
Sebastián Lieby vs Santiago Sánchez Laplace
Juan Sebastián Lieby vs Elías Mattus
Ronda 2 - Viernes 20 – Casa Salonia (20:00 hs)
Jonatan Mattus vs Elías Mattus
Santiago Sánchez Laplace vs Juan Sebastián Lieby
Cristian Orozco vs Sebastián Lieby
Camilo Lieby vs MN Juan Ignacio Ruíz
Ronda 3 Sábado 21 – Informador Turístico (20:00 hs)
Camilo Lieby vs Jonatan Mattus
Sebastián Lieby vs 1 MN Juan Ignacio Ruíz
Juan Sebastián Lieby vs Cristian Orozco
Elías Mattus vs Santiago Sánchez Laplace
Ronda 4 Domingo 22 – Polideportivo “Deportistas Alvearenses” (09:00 hs)
Jonatan Mattus vs Santiago Sánchez Laplace
Cristian Orozco vs Elías Mattus
MN Juan Ignacio Ruíz vs Juan Sebastián Lieby
Sebastián Lieby) vs Camilo Lieby
Ronda 5 Domingo 22 – Casa Salonia (20:00 hs)
Sebastián Lieby vs Jonatan Mattus
Juan Sebastián Lieby vs Camilo Lieby
Elías Mattus vs MN Juan Ignacio Ruíz
Santiago Sánchez Laplace vs Cristian Orozco
Ronda 6 Lunes 23 – Casa Salonia (20:00 hs)
Jonatan Mattus vs Cristian Orozco
MN Juan Ignacio Ruíz vs Santiago Sánchez Laplace
Camilo Lieby vs Elías Mattus
Juan Sebastián Lieby vs Sebastián Lieby
Ronda 7 Martes 24 - Informador Turístico (20:00 hs)
Juan Sebastián Lieby vs Jonatan Mattus
Elías Mattus vs Sebastián Lieby
Santiago Sánchez Laplace vs Camilo Lieby
Cristian Orozco vs MN Juan Ignacio Ruíz