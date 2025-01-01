Ingresar

Thursday, 19 De February De 2026

Deportes

AJEDREZ: Arranca la lucha por el Título de Campeón Alvearense

19 de Febrero - Ocho de los mejores jugadores Alvearenses jugarán un todo contra todos apasionante para determinar quién es el nuevo Campeón departamental.

Organizado de manera conjunta por la Escuela Municipal de Ajedrez y la Agrupación Alvearense, entre el jueves 19 y el martes 24 de febrero se disputará el torneo que otorgará el título de Campeón Alvearense 2025, y que tendrá vigencia todo el 2026.

Del mismo, participarán el defensor del título, el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, Sebastián Lieby y Santiago Sánchez Laplace (clasificados por la liga de adultos), Camilo Lieby y Juan Sebastián Lieby (clasificados por la liga Juvenil), Jonatan Mattus (Campeón de la Liga Infantil 2025), y Cristian Orozco y Elías Mattus (ganadores del torneo Clasificatorio).

Quienes deseen observar las partidas (que se disputarán a un ritmo de 60 minutos por jugador, con un incremento de 30 segundos por jugada), podrán hacerlo, y la entrada será libres y gratuita.

 

CRONOGRAMA:

Ronda 1 Jueves 19 – Informador Turístico 20:00 hs)

MN Juan Ignacio Ruíz vs Jonatan Mattus

Camilo Lieby vs Cristian Orozco

Sebastián Lieby vs Santiago Sánchez Laplace

Juan Sebastián Lieby vs Elías Mattus

 

Ronda 2 - Viernes 20 – Casa Salonia (20:00 hs)

Jonatan Mattus vs Elías Mattus

Santiago Sánchez Laplace vs Juan Sebastián Lieby

Cristian Orozco vs Sebastián Lieby

Camilo Lieby vs MN Juan Ignacio Ruíz

 

Ronda 3 Sábado 21 – Informador Turístico (20:00 hs)

Camilo Lieby vs Jonatan Mattus

Sebastián Lieby vs 1 MN Juan Ignacio Ruíz

Juan Sebastián Lieby vs Cristian Orozco

Elías Mattus vs Santiago Sánchez Laplace

 

Ronda 4 Domingo 22 – Polideportivo “Deportistas Alvearenses”  (09:00 hs)

Jonatan Mattus vs Santiago Sánchez Laplace

Cristian Orozco vs Elías Mattus

MN Juan Ignacio Ruíz vs Juan Sebastián Lieby

Sebastián Lieby) vs Camilo Lieby

 

Ronda 5 Domingo 22 – Casa Salonia (20:00 hs)

Sebastián Lieby vs Jonatan Mattus

Juan Sebastián Lieby vs Camilo Lieby

Elías Mattus vs MN Juan Ignacio Ruíz

Santiago Sánchez Laplace vs Cristian Orozco

 

Ronda 6 Lunes 23 – Casa Salonia (20:00 hs)

Jonatan Mattus vs Cristian Orozco

MN Juan Ignacio Ruíz vs Santiago Sánchez Laplace

Camilo Lieby vs Elías Mattus

Juan Sebastián Lieby vs Sebastián Lieby

 

Ronda 7 Martes 24 - Informador Turístico (20:00 hs)

Juan Sebastián Lieby vs Jonatan Mattus

Elías Mattus vs Sebastián Lieby

Santiago Sánchez Laplace vs Camilo Lieby

Cristian Orozco vs MN Juan Ignacio Ruíz

por Miguel Lieby