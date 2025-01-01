AJEDREZ: Arrancó la Final

Deportes

20 de Febrero - Ocho de los mejores jugadores Alvearenses juegan un todo contra todos apasionante para determinar quién es el nuevo Campeón departamental.

Organizado de manera conjunta por la Escuela Municipal de Ajedrez y la Agrupación Alvearense, entre el jueves 19 y el martes 24 de febrero se disputará el torneo que otorgará el título de Campeón Alvearense 2025, y que tendrá vigencia todo el 2026.

Del mismo, participan el defensor del título, el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, Sebastián Lieby y Santiago Sánchez Laplace (clasificados por la liga de adultos), Camilo Lieby y Juan Sebastián Lieby (clasificados por la liga Juvenil), Jonatan Mattus (Campeón de la Liga Infantil 2025), y Cristian Orozco y Elías Mattus (ganadores del torneo Clasificatorio).

Quienes deseen observar las partidas (que se disputarán a un ritmo de 60 minutos por jugador, con un incremento de 30 segundos por jugada), podrán hacerlo, y la entrada será libres y gratuita.

Resultados Ronda 1:

Juan Ignacio Ruíz 1-0 Jonatan Mattus

Camilo Lieby 1/2-1/2 Cristian Orozco

Sebastián Lieby 0-1 Santiago Sánchez L.

Juan Sebastián Lieby 1-0 Elías Mattus

Ronda 2 - Viernes 20 – Casa Salonia (20:00 hs)

Jonatan Mattus vs Elías Mattus

Santiago Sánchez Laplace vs Juan Sebastián Lieby

Cristian Orozco vs Sebastián Lieby

Camilo Lieby vs MN Juan Ignacio Ruíz