AJEDREZ: Arrancó la Final

Friday, 20 De February De 2026
Ocho de los mejores jugadores Alvearenses juegan un todo contra todos apasionante para determinar quién es el nuevo Campeón departamental.
Organizado de manera conjunta por la Escuela Municipal de Ajedrez y la Agrupación Alvearense, entre el jueves 19 y el martes 24 de febrero se disputará el torneo que otorgará el título de Campeón Alvearense 2025, y que tendrá vigencia todo el 2026.
Del mismo, participan el defensor del título, el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, Sebastián Lieby y Santiago Sánchez Laplace (clasificados por la liga de adultos), Camilo Lieby y Juan Sebastián Lieby (clasificados por la liga Juvenil), Jonatan Mattus (Campeón de la Liga Infantil 2025), y Cristian Orozco y Elías Mattus (ganadores del torneo Clasificatorio).
Quienes deseen observar las partidas (que se disputarán a un ritmo de 60 minutos por jugador, con un incremento de 30 segundos por jugada), podrán hacerlo, y la entrada será libres y gratuita.
Resultados Ronda 1:
Juan Ignacio Ruíz 1-0 Jonatan Mattus
Camilo Lieby 1/2-1/2 Cristian Orozco
Sebastián Lieby 0-1 Santiago Sánchez L.
Juan Sebastián Lieby 1-0 Elías Mattus
Ronda 2 - Viernes 20 – Casa Salonia (20:00 hs)
Jonatan Mattus vs Elías Mattus
Santiago Sánchez Laplace vs Juan Sebastián Lieby
Cristian Orozco vs Sebastián Lieby
Camilo Lieby vs MN Juan Ignacio Ruíz