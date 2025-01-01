Fin de semana XL de Carnaval: Mendoza superó el 85% de ocupación y generó un impacto económico de más de $19.100 millones

Noticias

19 de Febrero - El fin de semana extra largo de Carnaval consolidó a Mendoza como uno de los destinos turísticos más competitivos del país. Entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero, la provincia registró una ocupación superior al 85%, en niveles superiores a los alcanzados en 2025, y recibió a más de 68.000 turistas.

Los feriados inamovibles del lunes 16 y martes 17 configuraron un fin de semana XL que, además, coincidió con el Día de los Enamorados, generando un efecto combinado positivo sobre el consumo turístico y comercial.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa comentó que “la buena performance de los feriados de Carnaval tiene varios fundamentos: por un lado que es una efeméride que genera días no laborables en varios países de Latinoamérica. Otro aspecto fundamental es que cae dentro del receso escolar estival argentino».

La funcionaria comentó, además, que “la agenda cultural y deportiva que ofreció la provincia fue un gran motivador. En esta ocasión la cantidad de actividades deportivas ha sido notable. El resultado, en términos turísticos, el mejor Carnaval de los últimos 3 años”.

“La fuerte apuesta a la promoción turística nacional e internacional, por parte del Gobierno, hace que se siga posicionando la Marca Mendoza, que el destino aparezca en la góndola de diversos mercados y que miles de personas nos elijan para disfrutar de sus vacaciones o de una escapada, como en este caso”, finalizó la presidenta del Emetur.

Según estimaciones del Observatorio del Emetur, el movimiento turístico implicó un ingreso total de $19.133 millones. El cálculo se basa en la llegada de 68.616 turistas, una estadía promedio de 3 días y un gasto diario por persona de $94.249, lo que confirma no solo un buen nivel de ocupación, sino también un gasto sostenido por visitante.

En términos territoriales, se observaron picos superiores al promedio provincial. Las Villas de San Rafael superaron el 90% de ocupación, mientras que destinos como Uspallata, Potrerillos y Cacheuta también registraron altos niveles de demanda. La preferencia por estos puntos responde a una tendencia estacional clara: durante febrero, los visitantes priorizan entornos naturales y espacios con espejos de agua.

El calendario vendimial, cultural y deportivo tuvo un rol clave en la dinamización del flujo turístico. Las vendimias departamentales de Godoy Cruz y Santa Rosa, el Festival de la Cueca y el Damasco, el encuentro Vino Vivo en San Carlos, la Fiesta de las Naciones y el Vino en San Rafael y los festejos de Carnaval en el Espacio Cultural Julio Le Parc y en General Alvear, entre otros eventos, ampliaron la oferta y distribuyeron el movimiento en distintos departamentos.

Otro factor que contribuyó al desempeño del fin de semana fue la vigencia de las promociones Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento, que facilitaron el acceso a experiencias gastronómicas, enoturísticas y de alojamiento con precios promocionales, incentivando tanto la llegada de turistas como el consumo interno.