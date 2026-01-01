Fate anunció el cierre definitivo de su fábrica en Argentina y el despido de 920 empleados

Noticias

18 de Febrero - Fate, la histórica fabricante de neumáticos y única de capitales nacionales en el país cesará sus operaciones de producción de forma inmediata

de neumáticos. La compañía comunicó oficialmente que dejará de producir en el país, lo que conlleva el despido de sus 920 empleados, marcando el fin de una trayectoria de décadas en el mercado local. Fuerte golpe para la industria nacional.

La decisión de la firma representa un duro golpe para el sector, ya que Fate era considerada una de las piezas clave del ecosistema industrial argentino. Tal como señala El Cronista, la empresa formaba parte del selecto grupo de las tres únicas fábricas de neumáticos que operaban en el territorio nacional, compartiendo el mercado con las multinacionales Bridgestone y Pirelli.

Un escenario insostenible

A pesar de su relevancia histórica y su capacidad productiva, la empresa no pudo sortear los desafíos económicos que venía enfrentando. Los reportes indican que la producción se detendrá por completo y la marca -un ícono en las rutas argentinas- desaparecerá de la cadena de fabricación nacional.

El cierre de Fate no solo afecta a los 920 trabajadores que perderán sus puestos de trabajo de manera directa, sino que también genera una profunda preocupación en la cadena de suministros y en las terminales automotrices que dependían de su stock para el equipamiento de vehículos nuevos.

Fate (Fábrica Argentina de Telas Engomadas) había sido fundada en 1940 por Leiser Madanes, abuelo de su actual accionista principal, Javier Madanes Quintanilla, también conductor de Aluar, uno de los mayores productores de aluminio de América del Sur.

El comunicado de la Empresa

La empresa dio a conocer, este miércoles, un documento firmado por su directorio:

“FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”.

“A lo largo de más de ocho décadas, FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad. Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, los Estados Unidos y América latina”.

“Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

“FATE es una empresa de capitales argentinos que, durante más de 80 años, generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompaña en los desafíos que se presenten hacia adelante”.

“Expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.

