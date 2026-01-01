En rechazo a la Ley de Reforma Laboral, no habrá Bancos este jueves en el País

Thursday, 19 De February De 2026
Desde el sindicato que conduce Sergio Palazzo informaron que la modalidad será sin atención al público durante toda la jornada en las entidades bancarias del país.
No obstante, aclararon que:los canales digitales continuarán operativos, las aplicaciones móviles funcionarán con normalidad y los cajeros automáticos estarán habilitados y contarán con efectivo.
La medida se enmarca en el rechazo sindical al proyecto de reforma laboral que se debate a nivel nacional, y forma parte de la convocatoria realizada por la central obrera.
De esta manera, el jueves no habrá actividad presencial en los bancos, aunque se garantizarán las operaciones a través de medios electrónicos.