Ingresó a la Legislatura un proyecto para declarar a la vitivinicultura de Mendoza en emergencia

18 de Febrero - La iniciativa propone crear un Fondo de Emergencia y Estabilización para la vitivinicultura, un precio sostén de la uva y ayuda a productores para esta cosecha

En medio de la crisis que atraviesa la vitivinicultura por los bajos precios de la uva y la pérdida de rentabilidad que afecta a los productores, la Legislatura tratará un proyecto de ley para declarar al sector en emergencia en la provincia de Mendoza.

La iniciativa del presidente del bloque de diputados justicialistas, Germán Gómez, se funda no sólo en la caída de precios de la uva y el vino, sino la suba de costos que provoca un "progresivo" deterioro financiero de pequeños y medianos viañteros.

"La combinación de bajos valores de mercado, aumento en insumos estratégicos y la dificultad para sostener la rentabilidad, generan un proceso de descapitalización que pone en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones", señaló Gómez.

El proyecto de ley que ahora espera el despacho correspondiente llega luego del ruidoso "caravanazo" de productores de la zona Este que regalaron uva para exponer la crisis de precios frente a la Legislatura, donde entregaron un petitorio.

Proponen un Fondo de Emergencia para la vitivinicultura

La creación de un Fondo Provincial de Emergencia y Estabilización para instrumentar medidas concretas de asistencia es el eje del proyecto. Entre ellas, fijar un precio sostén para la uva que se paga a valores del 2024 con una inflación acumulada del 60%.

También propone compensaciones económicas directas, compra pública de subproductos y alivio fiscal, además de créditos de cosecha y acarreo que ya la Provincia puso en marcha pero los viñateros consideran inviable afrontar el interés.

Por lo urgente de la crisis, la propuesta apunta a generar un marco legal que permita actuar con rapidez ante la coyuntura, para evitar el abandono de fincas y más pérdida de puestos de trabajo.

Hasta ahora, el Gobierno no da indicios de una intervención directa en el mercado. Sólo la mencionada línea de créditos para cosecha y otra para incentivar la exportación de vino a cambio de un precio base para los productores.

