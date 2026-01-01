Un hombre falleció en un hotel alojamiento

Alvear

30 de Enero - Un hombre falleció este jueves en un hotel alojamiento ubicado sobre calle 4, tras sufrir una aparente descompensación.

Según la información preliminar, la persona se encontraba acompañada y fue justamente su acompañante quien dio aviso al personal del establecimiento al advertir que el hombre se había descompensado.



Al arribar las autoridades, se constató el fallecimiento, quedando el cuerpo en el lugar a la espera de la intervención de un médico forense proveniente de San Rafael, debido a que la médica forense que presta servicios en el departamento no se encontraba disponible en la jornada.



En el lugar trabaja personal de la Comisaría 14ª, junto a Fiscalía en turno, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las causas del deceso.