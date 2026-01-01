Se realizó el tradicional desayuno y la presentación de proyectos de las candidatas a Reina Departamental de la Vendimia

Thursday, 29 De January De 2026
Durante la actividad, cada candidata expuso su propuesta ante autoridades, instituciones y entidades habilitadas para votar, destacando que la figura de la reina trasciende lo estético y se consolida como un compromiso de trabajo sostenido con la comunidad. Los proyectos presentados reflejan miradas diversas, con ejes puestos en la participación social, la juventud, la salud mental, la identidad y el desarrollo local.
Proyectos presentados:
Alvear Oeste – Aitana García: “Renacer joven: conciencia, prevención y esperanza”
Barrio El Desvío – Dianela Micol Alfonso: “Bodega como espacio de encuentro”
San Pedro del Atuel – Lucía Ximena Navarro Dalsecco: “Colores del corazón”
Costa del Atuel – Milagros Gutiérrez: “La Costa trabaja, talleres para el futuro”
Bowen – Aixa Ailén Iglesias Rozas: “Raíces en movimiento”
Barrio San Carlos – Mariana Belén Perra Cucatto: “Tu salud mental importa. Dónde podemos acudir”