Se realizó el tradicional desayuno y la presentación de proyectos de las candidatas a Reina Departamental de la Vendimia

Alvear

28 de Enero - Durante la mañana del miércoles, en el salón del Honorable Concejo Deliberante, se desarrolló el desayuno y presentación de proyectos de las seis candidatas a Reina Departamental de la Vendimia, un espacio que permite conocer cómo se expresan, cuáles son sus objetivos y qué proyección social y comunitaria tienen las representantes vendimiales para el 2026.

Durante la actividad, cada candidata expuso su propuesta ante autoridades, instituciones y entidades habilitadas para votar, destacando que la figura de la reina trasciende lo estético y se consolida como un compromiso de trabajo sostenido con la comunidad. Los proyectos presentados reflejan miradas diversas, con ejes puestos en la participación social, la juventud, la salud mental, la identidad y el desarrollo local.

Proyectos presentados:

Alvear Oeste – Aitana García: “Renacer joven: conciencia, prevención y esperanza”

Barrio El Desvío – Dianela Micol Alfonso: “Bodega como espacio de encuentro”

San Pedro del Atuel – Lucía Ximena Navarro Dalsecco: “Colores del corazón”

Costa del Atuel – Milagros Gutiérrez: “La Costa trabaja, talleres para el futuro”

Bowen – Aixa Ailén Iglesias Rozas: “Raíces en movimiento”

Barrio San Carlos – Mariana Belén Perra Cucatto: “Tu salud mental importa. Dónde podemos acudir”