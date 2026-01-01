Asaltaron un consultorio en Monte Comán y recuperaron teléfonos robados

Alvear

28 de Enero - Un violento asalto se registró este martes 27 de enero, alrededor de las 10.40 horas, en un consultorio ubicado en la intersección de Ruta 146 y calle Valparaíso. La denuncia fue radicada en la Comisaría 64ª.

La víctima se encontraba en su consultorio cuando dos sujetos ingresaron al lugar, uno de ellos armado, mientras el otro le propinó un golpe en el rostro. Posteriormente, los delincuentes lo ataron de manos y le sustrajeron 100 mil pesos en efectivo, además de dos teléfonos celulares, uno marca Samsung y otro Oppo.

Tras el hecho, el hombre logró liberarse por sus propios medios y pidió ayuda a un vecino, quien dio aviso inmediato al 911. Al verificar su vivienda, se constató que la puerta se encontraba abierta y el interior revuelto, aunque no se registraron faltantes de otros elementos.

En el lugar trabajó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticó a la víctima con politraumatismos.

En tanto, mediante tareas de Delitos Tecnológicos, personal policial logró recuperar ambos teléfonos celulares en jurisdicción de la Comisaría 42ª, en el distrito de Goudge.

Por directivas del ayudante fiscal en turno, se dispusieron las medidas de rigor, mientras continúan las tareas investigativas en la zona para dar con los responsables del hecho.