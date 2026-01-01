Aprehendieron a dos hombres por robar en cabañas e intentar estafar en Rama Caída

Alvear

30 de Enero - Las detenciones tuvieron lugar en Calle Lucato y sobre la Ruta 175, del distrito Sanrafaelino de Rama Caída.

En el marco de una causa por hurto simple con estafa por el uso de tarjetas de crédito, la Policía de Mendoza aprehendió a dos individuos, señalados como presuntos autores de los hechos, en el departamento de San Rafael.

La investigación se inició a comienzos del mes de enero, tras registrarse varios robos en cabañas ubicadas en el distrito de Rama Caída, donde se sustrajeron pertenencias personales, entre ellas prendas de vestir, billeteras con documentación y tarjetas de crédito y débito.

Con la información recabada por las víctimas, el análisis de material fílmico y luego de una ardua tarea investigativa, efectivos de Investigaciones lograron identificar a los presuntos autores, quienes habrían intentado utilizar las tarjetas sustraídas en distintos comercios.

En continuidad con el procedimiento, este viernes se realizaron allanamientos simultáneos. En una vivienda ubicada en calle Lucato s/n, se procedió al secuestro de prendas de interés para la causa y a la aprehensión de los sujetos identificados como P. G. y H. G.

En otro domicilio situado en Ruta 175 s/n, también en el distrito de Rama Caída, se llevó a cabo el secuestro de tres plantas de cannabis sativa.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia.