Expulsaron de la Fuerza a un policía por participar de un robo en Alvear

29 de Enero

El gobernador Alfredo Cornejo dispuso la desafectación inmediata de un auxiliar de las filas de la Policía provincial.

Esto se dio a conocer en un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Mendoza tras la confirmaión de una serie de irregularidades que tuvo el auxiliar en su desempeño que culminaron con su presunta participación en un hecho delictivo.

Según el decreto el efectivo se encontraba cumpliendo su periodo de interinidad de doce meses tras haber sido designado a finales de diciembre de 2024. Sin embargo, su breve paso por la fuerza estuvo marcado por informes de rendimiento negativos y constantes sanciones disciplinarias.

Los legajos internos del Gobierno revelaron que, en apenas cinco meses de servicio, ya había demostrado una falta total de adaptación al régimen policial, con un rendimiento calificado como "irregular a bajo" y una notable carencia de iniciativa.

Además de acumular cinco días de suspensión laboral y diversos procesos administrativos en trámite, el auxiliar presentaba un historial recurrente de licencias por salud que complicaban su continuidad.

Pese a que en julio de 2025 se intentó un traslado de dependencia como medida para evaluar su comportamiento en un nuevo entorno, la situación alcanzó un punto de no retorno el 24 de septiembre pasado.

En esa fecha, un reporte de la Comisaría 14 de General Alvear informó la vinculación del efectivo en un episodio caratulado como "Averiguación de Robo Agravado", por lo que se concluyó que el accionar de Modón resultó ética y moralmente inaceptable.

En este cuadro de situación se ordenó la baja definitiva del auxiliar policial y el cese de su vínculo salarial con el Estado mendocino.

Fuente: InfoYa