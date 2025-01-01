Decomisaron carne de dudosa procedencia y una pata de choiqueen un comercio

Alvear

28 de Enero - El operativo se realizó en un comercio del departamento. Secuestraron más de 10 kilos de carne y detectaron una pieza de fauna silvestre.

En el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, implementado en Mendoza desde mayo de 2025, efectivos de la Policía Rural junto a personal de Bromatología Municipal realizaron un control en un comercio de General Alvear que derivó en el decomiso de carne de dudosa procedencia.

La medida se inscribe en la política que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia para proteger la producción ganadera, prevenir la faena clandestina y desalentar la comercialización de carne sin respaldo sanitario ni documentación legal.

Durante la inspección, llevada a cabo en un local ubicado en calle Martín de Irigoyen, el médico veterinario interviniente constató diversas irregularidades bromatológicas. Como resultado, se secuestraron 10.900 kilogramos de carne no apta para el consumo humano. Además, los efectivos detectaron la exhibición de una pieza de fauna silvestre, una pata de choique.

Por disposición del Ayudante Fiscal en turno, se labraron actuaciones por infracción al artículo 201 del Código Penal Argentino y a la Ley Provincial 4602. Intervienen la Oficina Fiscal de la Comisaría 14º y la Dirección de Biodiversidad y el Ecoparque.