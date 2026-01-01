Secuestraron drogas, un arma de fuego y otros elementos en allanamiento por narcomenudeo

Alvear

23 de Enero - La Policía de Mendoza realizó en la tarde del jueves un procedimiento en el departamento, en el marco de una investigación por narcomenudeo, que culminó con el secuestro de sustancias estupefacientes, un arma de fuego y diversos elementos de interés para la causa.

La medida judicial consistió en un allanamiento llevado a cabo en un domicilio ubicado sobre calle Agustín Álvarez, operativo que estuvo a cargo de personal de la División Lucha Contra el Narcotráfico de General Alvear, bajo directivas de la Justicia Federal. La investigación se inició tras una denuncia anónima, que permitió desarrollar tareas investigativas y reunir las pruebas necesarias para solicitar la orden judicial.

Durante el procedimiento se secuestraron semillas de cannabis sativa aptas para su cultivo, envoltorios con cocaína, una botella de metanol, una de acetona, un revólver con seis cartuchos, un aire comprimido y otros elementos relevantes para la investigación. Por disposición de la Justicia Federal, el propietario del inmueble, un hombre de 39 años, fue imputado por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, sin medidas privativas de libertad en esa causa. Sin embargo, por orden del Ayudante Fiscal en turno, fue aprehendido por tenencia ilegal de arma de fuego y trasladado a Comisaría 14.ª, quedando a disposición de la Justicia.

Desde la Policía destacaron y agradecieron la colaboración de los vecinos, cuya información resulta clave para este tipo de investigaciones, y recordaron que las denuncias anónimas pueden realizarse al teléfono 02625-427703 o al 911.