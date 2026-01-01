Una jubilada fue estafada por WhatsApp

Alvear

21 de Enero - La anciana perdió más de $280,000 de su jubilación tras mantener contacto este martes con un delincuente que le prometió una computadora.

El hecho ocurrió cuando la mujer, de 76 años de edad, observó una publicación en una red social sobre una supuesta entrega gratuita de computadoras para jubilados. Tras ingresar sus datos personales, mantuvo contacto vía WhatsApp con un número telefónico, desde donde recibió una videollamada de un hombre que le solicitó información personal y el envío de imágenes de su rostro, bajo el pretexto de gestionar el envío del equipo informático por una empresa de correo.

Posteriormente, y con la intervención de su hija, advirtieron que el dinero correspondiente a la jubilación no se encontraba disponible y que la aplicación bancaria se encontraba bloqueada.

Al concurrir a la entidad bancaria, se les informó que se había realizado una transferencia por la suma de $289.861,23.

Interviene Oficina Fiscal de jurisdicción.