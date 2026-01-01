Licitan la construcción de un nuevo jardín en General Alvear

Alvear

20 de Enero - Se trata del establecimiento de nivel inicial "Sonrisas del Atuel". El presupuesto oficial es de $2.157.731. La apertura de sobres será el jueves 12 de febrero.

El crecimiento poblacional de General Alvear y la falta de espacios adecuados para incorporar niños al sistema educativo impulsó al Gobierno de Mendoza a invertir en la construcción de un nuevo espacio de nivel inicial en el departamento sureño. Por esta razón, se abrió el llamado a licitación para edificar el nuevo Jardín de Infantes 0-163 Sonrisas del Atuel.

El proyecto tiene como fin nuclear en un edificio exclusivo las áreas de educación inicial que actualmente funcionan dentro de escuelas primarias y que no solo limitan la incorporación de salitas de 3 años, sino que además no cuentan con los espacios suficientes y las comodidades necesarias para las actividades infantiles.

En este contexto, el Estado provincial apuesta a la creación de un nuevo establecimiento educativo que habilite un ambiente de aprendizaje seguro y estimulante, que fomente la inclusión y la accesibilidad para todos los estudiantes y que sea apto para incorporar tecnologías avanzadas.

Las empresas interesadas en la licitación deberán concurrir a la visita obligatoria de obra en Calle Pública II s/n, entre calle Sgto. Medina y Av. Roque Sáenz Peña de General Alvear, el 29 de enero, a las 11. Luego, tendrán tiempo hasta el 12 de febrero, a las 10, para presentar las propuestas, en la Casa de Gobierno donde se abrirán los sobres con las ofertas técnicas y económicas.

Cabe resaltar que la documentación respectiva podrá ser consultada y descargada en www.mendoza.gov.ar/compras/mendozacompra/ CUC 040.

Detalles del proyecto

En una superficie de más de 800 metros cuadrados se dispondrán seis salas equipadas con sus respectivos sanitarios, un salón de usos múltiples y seis patios individuales.

El área recreativa se dividirá en dos: un patio de juegos y uno institucional; mientras que el área de gestión y apoyo contendrá una sala de Dirección, una de Secretaría y Administración, una para docentes y un gabinete psicopedagógico.

Además, el edificio se completa con cocina, sanitarios para personal docente y no docente y depósito.

En cuanto al diseño arquitectónico, el proyecto se creó bajo el concepto de un espacio moderno, lúdico y seguro que fomente el desarrollo integral de los niños, donde la arquitectura se convierte en una herramienta pedagógica.

La distribución espacial se organiza en torno a una circulación que va desde el acceso a todos los puntos, dejando el patio de juegos en el costado. Se proyectan salas de clases en módulos de aulas amplias y luminosas, con acceso directo a un espacio exterior o a un patio privado, ventanas bajas que permitirán la visión de los niños hacia el exterior.

El salón de usos múltiples (SUM) estará estratégicamente ubicado estratégicamente y será un espacio flexible y adaptable, con buena acústica, iluminación natural y altura suficiente para diversas actividades (juegos, actos, comedor, etc.).

Para aprovechar al máximo la luz solar y reducir el consumo eléctrico, el edificio está diseñado de manera tal que capte la iluminación natural y la ventilación sea cruzada para optimizar la eficiencia energética.

Se utilizarán materiales no tóxicos y superficies antideslizantes para el área de juegos que también contendrá diseños inclusivos que fomenten la interacción y la diversión para todas las capacidades.

Fuente: Prensa Gobierno