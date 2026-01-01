En febrero regresan las Nochecitas de Picnic

Alvear

20 de Enero - Durante el mes de febrero volverán a realizarse en General Alvear las Nochecitas de Picnic, una propuesta recreativa que combina música, gastronomía y encuentro en espacios públicos, y que este año llegará nuevamente a los distritos y a la ciudad.

La iniciativa, impulsada por el área de Juventud del municipio, se desarrollará con un cronograma que abarcará distintos puntos del departamento, con el objetivo de descentralizar las actividades y ofrecer propuestas para toda la comunidad durante la temporada de verano.

En diálogo con Denis Rosales, en la mañana de 989 Radio, la asesora de Juventud del Departamento, Milagros Nieto, explicó que este año la actividad sufrió una leve modificación en su calendario habitual.

“Las Nochecitas de Picnic se atrasaron un poco, ya que siempre las realizábamos en enero, pero este año comenzamos a trabajar de manera articulada con otras áreas para evitar superponer actividades y lograr que el verano esté completamente cubierto de propuestas, especialmente en el marco de la Vendimia. Por ese motivo, arrancamos en febrero”, señaló.

Nieto destacó además el impacto positivo que este tipo de eventos tiene en la economía local.

“Esta propuesta también beneficia a los comerciantes que cuentan con espacios para sentarse a comer, ya que les genera un buen ingreso. Siempre es un plus con el que contamos a la hora de pensar actividades en espacios públicos o de recreación”, remarcó.

En cuanto al cronograma, confirmó que las Nochecitas de Picnic comenzarán la semana del 5, 6 y 7 de febrero en los distritos: el jueves 5 en Carmensa, el viernes 6 en Bowen y el sábado 7 en Distrito Oeste. En tanto, el cierre de la propuesta se realizará el viernes 13 de febrero en la ciudad de General Alvear.

Desde la organización indicaron que en los próximos días se brindarán más detalles sobre las propuestas artísticas y los espacios específicos donde se desarrollará cada jornada.