Inauguraron una muestra vendimial en el Museo Calafat

Alvear

18 de Enero - Este viernes quedó inaugurada una muestra vendimial en el Museo Calafat, que reúne una exposición de fotografías de reinas vendimiales y diversos elementos vinculados a la vid, el vino y la agricultura, en el marco de las actividades culturales relacionadas con la Vendimia.

La propuesta incluye además una muestra compuesta por más de 200 fichas de cosecha pertenecientes a distintas familias del departamento, que constituyen un valioso registro de la historia productiva de General Alvear y de generaciones de trabajadores vinculados a la actividad agrícola.

La directora de Cultura, María Delia Achetoni, destacó la importancia de la iniciativa y señaló: “como todos los años tenemos la Muestra Vendimial, porque no podemos dejar de contar nuestra historia. Este año se recorren 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia y también de la fiesta departamental”.

En ese sentido, explicó que la exposición permite realizar un recorrido por distintos momentos de la celebración vendimial: “estamos frente a una muestra con una gran historia, con los vestidos, las bandas y las fotografías de cada una de las reinas y representantes de esta fiesta que es cultural, turística y que representa al agricultor y al trabajador de la tierra”.

Achetoni también remarcó el reconocimiento a quienes han representado al departamento a lo largo de los años: “Todos los años queremos homenajear a las reinas mandato cumplido y a quienes hoy llevan la corona, porque realizan un trabajo incansable difundiendo nuestro departamento y nuestra provincia”.

La muestra permanecerá abierta al público en el Museo Calafat, en horarios de mañana y tarde, e invitan a toda la comunidad a acercarse y participar de esta propuesta cultural vinculada a la identidad vendimial de General Alvear.