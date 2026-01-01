Raquel Lucero, es la Reina del Adulto Mayor 2026

Alvear

18 de Enero - La representante Bowense es la flamante Reina del Adulto Mayor en General Alvear, coronada en una gran velada en el Teatro "Antonio Lafalla"

En una noche increíble, se disfrutó este sábado de la Fiesta Departamental del Adulto Mayor, que reunió a las 6 Candidatas al Cetro, una jornada llena de emoción, alegría y shows en vivo, donde los adultos mayores fueron los verdaderos protagonistas.

ï»¿Raquel Lucero, tiene 66 años de edad, es jubilada y mamá de dos hijas. Disfruta de las caminatas, el newcom y el baile, tanto folclore como latino urbano y presentó al Centro de Jubilados y Pensionados de Bowen.