Robaron en una vivienda en pleno centro

Alvear

18 de Enero - Un hecho delictivo se registró este sábado en pleno centro de General Alvear, donde autores ignorados ingresaron a una vivienda y sustrajeron una computadora.

El episodio fue constatado alrededor de las 13.26 en un domicilio ubicado sobre calle Ricardo Pierola al 150. Según consta en la denuncia, la víctima, Nicolás G., de 31 años, se había ausentado de la propiedad durante las primeras horas del día, dejando la vivienda con las medidas de seguridad correspondientes.

Al regresar al mediodía, constató que personas desconocidas habían ingresado tras violentar la puerta principal de acceso y sustraído una computadora, para luego darse a la fuga.

Intervino personal de la Comisaría 14° de General Alvear y las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de General Alvear, que investiga el hecho para dar con los responsables.