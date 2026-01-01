Alvear volvió a ser epicentro de la protesta contra los Proyectos Mineros y en defensa del Agua

Alvear

18 de Enero - Este sábado, masivas manifestaciones tuvieron lugar en la Provincia de Mendoza en defensa del agua, y nuestro departamento volvió a hacerse eco en las calles

Este 17 de enero, fecha cargada de simbolismo por el inicio del Cruce de los Andes encabezado por el general José de San Martín, miles de mendocinos se movilizaron en distintos puntos de la provincia para rechazar el avance de los proyectos de megaminería metalífera y defender el agua como bien común.

En General Alvear, la jornada tuvo una fuerte participación popular. Vecinos, organizaciones sociales y asambleas ambientales marcharon desde los cuatro puntos cardinales del departamento y confluyeron después en el kilómetro cero, frente al monumento al Libertador General San Martín. Allí se repitieron consignas históricas como “El agua de Mendoza no se negocia” y se reafirmó que la megaminería “no tiene licencia social” y se movilizó hasta las pueras del Municipio, donde se leyó un petitorio..

La movilización fue convocada por la Asamblea del Pueblo, Jóvenes por el Agua, Mujeres Autoconvocadas por el Ambiente y vecinos autoconvocados, quienes también reclamaron a la Justicia provincial que avance con los amparos y acciones de inconstitucionalidad presentados contra las leyes mineras recientemente aprobadas.

Las protestas se replicaron en Gran Mendoza, Valle de Uco, San Rafael, Malargüe y otros departamentos, donde se realizaron marchas, concentraciones, ruidazos y actividades culturales, en una jornada coordinada que volvió a mostrar el rechazo social a los proyectos extractivos.

Desde las organizaciones destacaron el carácter pacífico y multitudinario de la jornada y señalaron que la elección del 17 de enero buscó unir la gesta sanmartiniana con una nueva causa colectiva: la defensa del agua, los glaciares y el futuro ambiental de Mendoza.

La movilización marcó un nuevo capítulo en el conflicto socioambiental que atraviesa la provincia y dejó en claro que, a 17 años de las primeras luchas, el reclamo sigue vigente y en las calles.