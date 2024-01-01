Se realizó una charla informativa sobre el ataque de catas en frutales

Alvear

6 de Enero - Este martes, en el salón San Martín del Concejo Deliberante de General Alvear, se llevó a cabo una charla informativa sobre el ataque de catas en frutales, destinada a productores del departamento y organizada a partir de una demanda del sector productivo local.

La actividad contó con la participación del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN) y fue acompañada por la Dirección de Agricultura del Municipio. Durante el encuentro se brindó información técnica sobre el impacto de esta plaga y las herramientas disponibles para su control dentro del marco legal vigente.

El director de Agricultura, Agustín Anzorena, explicó que la problemática ya no se limita al norte provincial. “Es una charla que está brindando el Iscamen sobre el ataque de catas en frutales que se está produciendo en toda la provincia. Comenzó en el norte, pero ya vemos que está presente en la zona sur”, señaló.

Anzorena indicó que los daños se registran principalmente en cultivos como almendras, nueces y pistachos, afectando tanto la floración como el fruto ya formado. “El daño que producen es importante, porque rompen el fruto y eso hace que pierda todo valor comercial”, remarcó.

Asimismo, destacó que la charla permitió acercar a los productores herramientas concretas para el manejo de la plaga. “Se brindan alternativas para el control, respetando siempre la normativa legal vigente en la República Argentina, con el objetivo de reducir el impacto sin generar otros daños ambientales”, explicó.

En ese sentido, el funcionario subrayó la importancia de la denuncia por parte de los productores afectados. “Es una plaga que comenzó a denunciarse este año en el departamento. Necesitamos que todo productor que se vea afectado lo informe, para hacer visible la situación y que puedan llegar las herramientas provinciales necesarias para su control”, afirmó.

Finalmente, Anzorena señaló que la proliferación de catas es cada vez más visible en rutas provinciales y nacionales, y advirtió sobre la dificultad de su control. “Es un ave que puede volar más de veinte kilómetros en busca de alimento, lo que hace complejo poder detener su avance”, concluyó.