VOLEY: Agustín Loser se coronó campeón mundial

Deportes

21 de Diciembre - El alvearense fue una de las figuras del Perugia, que venció por 3-0 a Osaka Blueton de Japón en la final del Mundial de Clubes que se jugó en Brasil.

El alvearense marcó 9 puntos en el triunfo en sets corridos del Sir Sicoma Monini Perugia (parciales de 25-20, 25-21 y 29-27) que venció al Osaka Blueton y obtuvo su tercera corona en la máxima competencia del vóley mundial a nivel de clubes, ya que antes la había ganado en 2022 y 2023.

Loser y su ex compañero de la selección argentina, Sebastián Solé, no solo obtuvieron el título sino que fueron elegidos en el equipo ideal del certamen que se jugó en Belem, Brasil.

El conjunto italiano se coronó invicto en el Mundial de Clubes en el que Aluron Warta de Polonia terminó tercero al superar por 3 a 0 al Volei Renata brasileño.