VOLEY: Agustín Loser se coronó campeón mundial

Monday, 22 De December De 2025
|►
|Escuchar:
|
El alvearense marcó 9 puntos en el triunfo en sets corridos del Sir Sicoma Monini Perugia (parciales de 25-20, 25-21 y 29-27) que venció al Osaka Blueton y obtuvo su tercera corona en la máxima competencia del vóley mundial a nivel de clubes, ya que antes la había ganado en 2022 y 2023.
Loser y su ex compañero de la selección argentina, Sebastián Solé, no solo obtuvieron el título sino que fueron elegidos en el equipo ideal del certamen que se jugó en Belem, Brasil.
El conjunto italiano se coronó invicto en el Mundial de Clubes en el que Aluron Warta de Polonia terminó tercero al superar por 3 a 0 al Volei Renata brasileño.