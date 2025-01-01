AJEDREZ: Camilo Lieby, Campeón del último torneo Blitz del 2025 en Alvear

Deportes

21 de Diciembre - El joven de 18 años de edad, ganó el torneo ante duros rivales y ratificó su buen momento.

El pasado viernes se disputó en instalaciones del Polideportivo “Deportistas Alvearenses”, donde funciona la Escuela Municipal de Ajedrez, el torneo de cierre de año (al menos, desde lo presencial), organizado en conjunto con la Agrupación Alvearense de Ajedrez.

El múltiple Campeón Provincial de categorías Infantiles y Juveniles, Camilo Lieby, se coronó Campeón invicto del certamen, ganando seis encuentros, y empatando sólo uno, frente a otro de los reconocidos juveniles que tiene el ajedrez departamental, Santiago Sánchez Laplace.

Sub Campeón, resultó el Maestro Nacional y actual Campeón Alvearense, Juan Ignacio Ruíz, con seis triunfos, y una derrota, ante Camilo.

Al tercer lugar del Podio lo ocupó quien lidera la liga de Adultos de General Alvear, el fuerte Sebastián Garay, con cinco ganadas y dos derrotas, ante los dos primeros del torneo.

Principales Posiciones – Blitz de Cierre de Año en Alvear:

1º Camilo Lieby 6,5 Pts

2º MN Juan Ignacio Ruíz 6 Pts

3º Sebastián Garay 5 Pts

4º Santiago Sánchez Laplace 4,5 Pts

5º Juan Sebastián Lieby 4,5 Pts

6º Sebastián Lieby 4 Pts

7º Elías Mattus 4 Pts

8º Jonatan Mattus 4 Pts

9º Alexis Tapia 4 Pts

10º Benjamín Ayala 3,5 Pts