Murió un conductor tras un vuelco en Ruta 146, en Monte Comán

Alvear

31 de Diciembre - Un trágico siniestro vial se registró este martes 30 de diciembre, alrededor de las 16.05, sobre la Ruta Provincial 146, frente al destacamento Rivero, en jurisdicción de Monte Comán..

Según el parte oficial, un Peugeot 207 que circulaba de oeste a este perdió el dominio por causas que se investigan y volcó sin la intervención de terceros. Como consecuencia del impacto, el vehículo sufrió destrucción total y su conductor quedó atrapado en el interior.

La víctima fue identificada como M. M., un hombre de 35 años, oriundo de la provincia de San Luis. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y personal de salud, quienes le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano grave.

El conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Schestakow, pero falleció durante el traslado debido a la gravedad de las lesiones.