Espectacular vuelco en Jaime Prats

Alvear

30 de Diciembre - Un siniestro vial se registró este martes alrededor de las 9:40 horas sobre Ruta Provincial N° 202 y calle Casian, en jurisdicción de Jaime Prats, con intervención de la Comisaría 26ª.

Por motivos que se tratan de establecer, un Renault Logan que circulaba en sentido este-oeste perdió el dominio y volcó en solitario, sin intervención de terceros, quedando el rodado apoyado sobre su costado izquierdo, lateral sur.

El vehículo era conducido por una mujer de 42 años, quien viajaba acompañada por otra mujer de 65. Como consecuencia del vuelco, ambas resultaron con lesiones leves y fueron trasladadas por personal del SEC al Hospital Enfermeros Argentinos para su atención.

En el lugar trabajó personal de Comisaría 26ª, Policía Vial Zona Sur y Policía Científica.