Rompieron un auto y robaron una mochila, ropa y un celular

Alvear

29 de Diciembre - Un robo a un vehículo se registró durante la madrugada de este jueves en General Alvear, donde autores desconocidos rompieron un automóvil y sustrajeron varias pertenencias.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:15 horas de este lunes sobre calle Francia. La víctima, un hombre de 27 años identificado como J. M. C., había dejado estacionado su Chevrolet Corsa con las medidas de seguridad correspondientes y, al regresar, constató que personas desconocidas habían roto la luneta del vehículo.

Del interior del auto sustrajeron una mochila marca Wilson, prendas de vestir y un teléfono celular Motorola G14, para luego darse a la fuga.

En el lugar intervino la Ayudante Fiscal, Dra. Martínez, quien dispuso la intervención de Policía Científica y la realización de las medidas de rigor. La causa quedó a cargo de la Comisaría 14°.