Robaron elementos de un vehículo en pleno centro

Alvear

30 de Diciembre - Un hecho de robo se registró este lunes alrededor de las 23 horas en General Alvear, con intervención de la Comisaría 14°.

El episodio ocurrió en la intersección de Ingeniero Lange y Paso de los Andes, donde una mujer de 42 años dejó estacionado su vehículo Chery Fulwin, correctamente cerrado. Al regresar, constató que desconocidos dañaron el vidrio de la puerta del acompañante y sustrajeron distintos elementos del interior.

Entre lo robado se encontraba una cartera negra que contenía $320.000 en efectivo, maquillajes varios y un equipo de audio portátil.

Intervino el magistrado en turno, y se labran las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.