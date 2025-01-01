Detuvieron a un hombre que llevaba un rifle en su camioneta

Alvear

5 de Diciembre - Un presunto cazador quedó detenido este viernes ciamdp corculaba por calle 7, con un rifle calibre 22 en su vehículo.

Personal policial que realizaba maniobras operativas en la zona rural de nuestro departamento ese viernes a las 12:20 horas, detuvo la marcha de una camioneta que circulaba sin chapa patente en la parte delantera.

Al entrevistar al conductor, y realizar una inspección del vehículo, los efectivos encontraron un arma de fuego tipo rifle calibre 22 largo, con culata de madera, mira telescópica y un cargador con cinco municiones. Además, se hallaron siete municiones del mismo calibre fuera del cargador.

Por directivas de la Oficina Fiscal de la Comisaría 14, el arma y las municiones fueron secuestradas por personal de Policía Científica, mientras que el hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la autoridad judicial, en el marco de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego.