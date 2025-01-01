Detuvieron a un hombre que llevaba un rifle en su camioneta

Saturday, 6 De December De 2025
Personal policial que realizaba maniobras operativas en la zona rural de nuestro departamento ese viernes a las 12:20 horas, detuvo la marcha de una camioneta que circulaba sin chapa patente en la parte delantera.
Al entrevistar al conductor, y realizar una inspección del vehículo, los efectivos encontraron un arma de fuego tipo rifle calibre 22 largo, con culata de madera, mira telescópica y un cargador con cinco municiones. Además, se hallaron siete municiones del mismo calibre fuera del cargador.
Por directivas de la Oficina Fiscal de la Comisaría 14, el arma y las municiones fueron secuestradas por personal de Policía Científica, mientras que el hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la autoridad judicial, en el marco de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego.