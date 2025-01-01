Avanza la selección del equipo artístico para la Vendimia 2025

Alvear

26 de Noviembre - La Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear avanza con el proceso de selección del equipo que realizará la puesta en escena de la Vendimia 2025. La directora de Cultura, María Delia Achetoni, destacó la gran participación registrada este año. “La verdad que tuvimos un gran éxito con la convocatoria”, afirmó, señalando que por segundo año consecutivo se presentaron varios grupos interesados en dirigir la fiesta.

En esta edición, se recibieron cinco propuestas artísticas, de las cuales tres fueron seleccionadas en la primera instancia de evaluación. “Han sido cinco propuestas diferentes pero muy lindas en sí”, expresó Achetoni. El próximo jueves 27 de noviembre se realizará el coloquio final con los equipos finalistas, donde se definirá quién estará a cargo del espectáculo vendimial.

La directora explicó que el jurado analiza diversos aspectos: “miramos qué mensaje está dejando esta historia de la Vendimia, cómo es la puesta en sí, la experiencia de los equipos, la innovación y que revalorice el patrimonio de General Alvear”.

Achetoni también adelantó parte del cronograma para la celebración vendimial. “Vamos a tener un mes intenso, enero va a ser Vendimia pura”, dijo. Las actividades iniciarán con la presentación de candidatas y la Bendición de los Frutos en el distrito Oeste. Luego continuará la Vía Blanca, prevista para el domingo 25 de enero, una semana antes de la fiesta central.

La Fiesta Departamental de la Vendimia se celebrará el 31 de enero en la Plaza Departamental, espacio elegido nuevamente por su gran convocatoria. En cuanto a la elección, Achetoni confirmó: “va a ser una sola coronación, donde van a haber seis candidatas; siguen participando los barrios y los distritos, y eso nos pone muy contentos”.

Las postulantes ya se encuentran en proceso de capacitación. “Trabajamos mucho con la oratoria, el protocolo y la historia de General Alvear”, explicó. Sobre las representantes, adelantó que habrá presencia de los cuatro distritos, aunque prefirió mantener algunos detalles en reserva: “un poquito de sorpresa tenemos que dejar”.