Llega “Made in Lanús” al Teatro Antonio Lafalla

Alvear

28 de Octubre - El próximo jueves 6 de noviembre a las 21.30 horas, el Teatro Antonio Lafalla recibirá a cuatro figuras consagradas de la escena nacional con la presentación de “Made in Lanús”, la recordada obra de Nelly Fernández Tiscornia.

El elenco está dirigido por Luis Brandoni, es integrado por Cecilia Dopazo, Alberto Ajaka, Esteban Meloni y Malena Solda, bajo una dirección que promete rescatar la esencia de este clásico del teatro argentino, que combina humor, nostalgia y una profunda mirada sobre la identidad nacional.

Estrenada originalmente en 1986, “Made in Lanús” narra el reencuentro entre dos parejas de amigos, luego de que uno de los matrimonios regresara de su exilio en Estados Unidos. A través del diálogo y las emociones, la obra explora las heridas abiertas de una generación que vivió la dictadura, el desarraigo y la esperanza de volver a empezar.

La visita del elenco al Teatro Lafalla representa una oportunidad única para el público alvearense de disfrutar una producción de primer nivel, este Jueves 6 de noviembre a las 21.30 horas.

