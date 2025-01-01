En la Legislatura de Mendoza la alianza oficialista se quedó con 32 de las 43 bancas que se renovaban

Noticias

27 de Octubre - La alianza LLA + Cambia Mendoza obtuvo 17 lugares en Diputados y 15 en el Senado. Mientras, el PJ se quedó con 11 bancas. Las otras fuerzas no obtuvieron bancas

La ventaja de 28 puntos que La Libertad Avanza + Cambia Mendoza le sacó al PJ en Mendoza en las elecciones se reflejó en la nueva composición de la Legislatura de Mendoza.

Del recambio de 24 bancas en la Cámara de Diputados, la alianza entre LLA y Cambia Mendoza se quedó con 17 lugares y el PJ con 7.

Mientras, en el Senado la fuerza oficialista aliada al partido del presidente se ubicó en 15 lugares, mientras al PJ solo le quedaron 4 bancas.

Ninguna de las otras fuerzas que competían lograron quedarse con bancas.

Hay que recordar que los nuevos legisladores ingresarán recién el 1 de mayo del 2026, cuando comience el periodo de sesiones ordinarias.

Cómo se renovará la cámara de Diputados

En Diputados, el oficialismo se quedó con 6 de las 8 bancas de la primera sección electoral, que serán ocupadas por Julián Sadofschi, María Inés Ramos, Juana Allende, Ismael Jadur, Estefanía Corvalán y Raúl Zingaretti.

Mientras que el PJ logró que ingresaran dos diputados: Lucas Ilardo y Lidia Quintana.

En la segunda sección ingresaron Griselda Petri, Pablo Castro, Daniel Llaver y Cecilia Soler.

Mientras, el PJ tendrá dos diputados nuevos: Matías Montes y Juana Aixa Moreno.

En la tercera sección, entrarán por el oficialismo Melisa Martínez Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrángelo y María Fernanda Kaufman. En cambio, el PJ solo logró ubicar un diputado: Julio Villafañe, que renueva la banca.

En el cuarto distrito también fue más beneficiada la alianza de LLA + Cambia Mendoza. Por esta fuerza entrarán Alejandra Torti, Nicolás De Pedro, y Carlos Ponce.

En cambio, el PJ ocupará dos bancas: Alejandra Barros y Gustavo Perret.

En Diputados, la alianza oficialista se quedó con 17 de las 24 bancas que se renovaban.

En el Senado Mendoza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza ganó la mayoría de las bancas

En la Cámara Alta la tendencia fue coherente con los números provinciales: la alianza oficialista se quedó con 15 de las 19 bancas que se pusieron en juego. Mientras, el PJ obtuvo 4 bancas.

En el primer distrito, ingresan por LLA + Cambia Mendoza Patricia Sánchez, Lucas Fosco, Eduardo Martín, Evelin Pérez y María Pía Fanelli. El PJ ocupará una banca: la de Adriana Cano, que renueva su mandato.

En la segunda sección ingresarán por el oficialismo Néstor Majul, Alejandra Gómez, Natalia Rabite y Franco Martín. Una banca será para el PJ: la ocupará Luis Novillo.

En la tercera sección, los ingresantes por la LLA + Cambia Mendoza se posicionaron Martín Kerchner, Macarena D’ambrogio, y Silvia Cornejo. Por el peronismo, en mayo jurará Omar Parisi.

En cuanto al cuarto distrito, los oficialistas que ocuparán bancas serán Leonardo Yapur, Carolina Loparco, Jéssica Laferte. El PJ será representado por el peronista Pedro Serra.

Fuente: Diario UNO