LLA arrasó en las elecciones y ganó en 15 provincias

Noticias

26 de Octubre - Los resultados de las elecciones 2025 dan cuenta de una victoria importante de La Libertad Avanza sobre la suma de las expresiones peronistas

La Libertad Avanza celebró los resultados de las elecciones 2025, que arrojaron una victoria por cerca de 10 puntos de la fuerza del presidente Javier Milei sobre el peronismo a nivel nacional.

Con el 97,30% de las mesas escrutadas y una participación del 67,9%, La Libertad Avanza lideró la elección de diputados nacionales con 40,78% (9.226.554 votos); segunda quedó Fuerza Patria y afines con 31,64% (7.158.626 votos). Más atrás se ubicaron Provincias Unidas con 7,01%, FIT-U con 3,92% y UCR con 0,96%. La ventaja entre la primera y la segunda fuerza fue de 9,14 puntos porcentuales, equivalente a 2.067.928 votos: una brecha ancha, de esas que se ven a simple vista en una planilla.

El mileísmo obtuvo triunfos en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Jujuy, Salta, Chaco, Misiones, La Rioja, Neuquén, Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con estos resultados, el gobierno nacional consiguió engrosar fuertemente los bloques de La Libertad Avanza en el Congreso Nacional, para impulsar las reformas que proyecta para los próximos dos años.