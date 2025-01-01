Elecciones 2025: fue la participación más baja desde 1983 y el ausentismo superó el 34%

Noticias

26 de Octubre - Fueron 12.235.796 los ciudadanos habilitados no concurrieron a las urnas. En Mendoza la participación fue alta que a nivel nacional

La participación en las elecciones legislativas nacionales fue baja, siguiendo la tendencia descendente observada en los últimos procesos electorales.

Emitió su voto el 66% del padrón, lo que convierte a esta en la elección legislativa nacional con menor participación desde 1983. El ausentismo alcanzó el 34%, ya que de los 35.987.634 ciudadanos habilitados para votar, 12.235.796 no concurrieron a las urnas.

En Mendoza, la participación fue del 71,5%, ubicando a la provincia entre los distritos con mayor concurrencia.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, agradeció a la ciudadanía, a las autoridades de mesa y a las fuerzas de seguridad por el desarrollo de los comicios, durante una conferencia brindada desde el centro de cómputos tras el cierre de la votación. Además, destacó “la nueva forma de votación” por considerarla “más ágil, moderna y transparente”, y remarcó que “dota de igualdad democrática a todos los partidos políticos”.

