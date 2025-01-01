Foeva y bodegas acordaron un aumento salarial de 9,9% y 12% hasta febrero

Noticias

13 de Octubre - Trabajadores de viña completarán casi 10% en cuotas mensuales desde septiembre. Para los de bodega serán mensuales. El aumento debe ser homologado por Trabajo

Tras una larga paritaria, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) y las cámaras que agrupan a las bodegas y productores acordaron un nuevo aumento de salarios para el período septiembre 2025-febrero 2026.

El acuerdo establece un incremento del 12% para el convenio colectivo de bodega (CCT 85/89) y del 9,9% para el de viña. En el primer caso con tramos bimestrales del 4%, y en el segundo con ajustes mes a mes.

Se trata de una revisión del acuerdo anual firmado en marzo último, retroactiva a septiembre. Como parte de la firma, tanto el gremio como las cámaras acordaron dejar la paritaria abierta.

“Priorizamos la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores. Logramos avanzar en ambos convenios y mantener abierta la posibilidad de seguir revisando las escalas en función de la evolución económica”, señalaron desde FOEVA.

Cómo se aplica el nuevo aumento de salarios

El primer acuerdo se había sellado a mediados de marzo. Las partes firmaron un ajuste salarial del 12% hasta agosto.

De esa manera, el convenio de viña contempló que el salario básico llegara a los $600 mil y para bodega arriba des $700 mil. Con la nueva revisión en febrero de 2026 tocarán los $660 mil y los $790 mil respectivamente.

Ahora, la premisa de equiparar las condiciones de ambos convenios ralentizó la negociación. Es que los trabajadores de viña históricamente percibieron salarios inferiores a los de de bodega.

Con esa premisa, la progresión contempla que mientras los cosechadores recibirán un aumento menor mensualmente, los operarios de bodegas verán en sus salarios una actualización mayor y por bimestres.

De esta manera, el acuerdo quedó así:

Viña:

Septiembre: 1,65%

Octubre: 1,65%

Noviembre: 1,65%

Diciembre: 1,65%

Enero 2026: 1,65%

Febrero 2026: 1,65%

Bodega:

Septiembre - Octubre: 4%

Noviembre - Diciembre: 4%

Enero - Febrero 2026: 4%

Ahora sólo resta que la Secretaría de Trabajo de la Nación homologue el nuevo acuerdo. Para eso, las cámaras empresarias y el gremio vitivinícola convinieron enviar el acta y las nuevas escalas salariales en el transcurso de la próxima semana.

Fuente: Diario UNO