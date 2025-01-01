Germán Herrada es el flamante Presidente de la Cámara de Comercio

Alvear

21 de Octubre - La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear renovó sus autoridades y Germán Herrada asumió la presidencia, en reemplazo de Ramiro Labay.

En su mensaje inicial, Herrada agradeció a los socios “que de múltiples formas contribuyen a que la entidad continúe siempre presente” y se mostró confiado en que la Cámara seguirá cumpliendo “un rol preponderante en la sociedad, como nexo entre el sector privado y el público”.

Herrada, de 42 años, es propietario de una empresa de gráfica y cartelería, y actualmente incursiona en la actividad agrícola. Con una amplia trayectoria institucional, inició su camino hace 20 años en la Cámara Joven, donde también fue presidente, consolidando su compromiso con la vida empresarial y gremial de Alvear.